Россиянам рассказали, как сэкономить на поломках сантехники

Сантехник Конеяев посоветовал не смывать бытовые отходы в унитаз
Odua Images/Shutterstock/FOTODOM

Смывание в унитаз бытовых отходов, например влажных салфеток, может привести к поломкам сантехники и засорам. Об этом в беседе с РИАМО предупредил эксперт Александр Коняев.

«Многие предметы не разлагаются так же быстро, как туалетная бумага, и могут застревать в системах водоснабжения. Более того — даже туалетную бумагу не рекомендуется смывать. В результате таких необдуманных способов избавиться от мусора возникает необходимость вызывать сантехника, что приводит к дополнительным расходам и неудобствам», — отметил Коняев.

Важно не забывать, что унитаз и сливные отверстия не предназначены для утилизации мусора, заключил специалист.

В конце октября губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. По его словам, инициатива нужна для предотвращения засоров в системах водоотведения, которые возникают из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены.

Россиянам напомнили, во сколько может обойтись выброшенный из окна мусор.

