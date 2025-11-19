На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили, во сколько может обойтись выброшенный из окна мусор

Юрист Трофимова: за выброшенный из окна мусор грозит штраф до 50 тысяч рублей
true
true
close
Depositphotos

Даже случайно выброшенный пакет, окурок или другой мусор из окна квартиры или автомобиля — административное правонарушение. В зависимости от ситуации, штраф может варьироваться от 1 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Об этом в интервью РИАМО напомнила судебный юрист Любава Трофимова.

Что касается выброса мусора из окна автомобиля, здесь вступает в силу статья 8.23 КоАП РФ о нарушении экологических требований при эксплуатации транспортных средств, отметила эксперт.

«Если вы кидаете мусор на обочину, дорогу или в лес, штраф для водителя может составить от 2 тыс. до 5 тыс. руб., за мелкий мусор, вроде окурка или фантика. Если это что-то посерьезнее — пакет с отходами или даже использованный презерватив, — и это зафиксировано как причина потенциальной аварии или пожара (например, непотушенная сигарета), то сумма взлетает до 10-50 тыс. руб.», — детализировала Трофимова.

За повторные нарушения можно даже лишиться автомобиля — ее конфискуют как орудие правонарушения, добавила она.

Сантехник Александр Коняев до этого объяснил, почему нельзя смывать мусор в унитаз. По его словам, канализационные трубы имеют определенные размеры и конструкцию, которые не рассчитаны на прохождение крупных или твердых объектов.

Специалист подчеркнул, что унитаз предназначен только для удаления отходов жизнедеятельности и растворяемой туалетной бумаги. Влажным салфеткам, пищевым отходам, упаковкам от косметики — место в мусорном ведре.

Ранее россиянам напомнили о наказании за вынос старой раковины на мусорку.

