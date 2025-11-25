На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области предупредили об отключениях света на фоне атаки ВСУ

Балицкий: атака ВСУ привела к частичному отключению света в Запорожской области
Depositphotos

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по критической инфраструктуре привела к кратковременному отключению электроэнергии в некоторых населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов», — заявил он.

Губернатор попросил жителей сел, где нет света, проявить терпение, поскольку оперативные бригады в данный момент проводят переключение на резервные источники питания.

До этого сообщалось, что на Запорожской АЭС возобновилась работа высоковольтной линии «Днепровская».

Специалисты рассказали, что энергоснабжение собственных нужд станции обеспечивается по двум высоковольтным линиям — «Днепровская» и «Ферросплавная-1». В ЗАЭС добавили, что радиационная обстановка на площадке станции и прилегающих территориях остается в норме и соответствует штатной эксплуатации энергоблоков.

Ранее в родном городе Зеленского начались протесты против отключения света.

