Возобновлена работа высоковольтной линии «Днепровская» на Запорожской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская», — говорится в сообщении.

Линия была отключена из-за действия защитной автоматики 14 ноября.

Энергоснабжение собственных нужд станции обеспечивается по двум высоковольтным линиям — «Днепровская» и «Ферросплавная-1», отметили на станции.

В ЗАЭС добавили, что радиационная обстановка на площадке станции и прилегающих территориях остается в норме и соответствует штатной эксплуатации энергоблоков.

15 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что 66 тысяч абонентов в регионе остались без электроэнергии из-за атаки ВСУ на критическую инфраструктуру.

Ранее Гросси заявил, что такой ситуации, как на ЗАЭС, не было за все время работы атомных станций.