Заместителя экс-главы медцентра Минобороны РФ обвинили в мошенничестве

Заместителя экс-главы лечебного центра МО РФ обвинили в мошенничестве
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Врачу-психотерапевту Ирине Кирсановой, занимавшей должность заместителя бывшего руководителя «9-го лечебно-диагностического центра» (ЛДЦ) Министерства обороны РФ, предъявлено обвинение в хищении государственных средств, предназначенных для приобретения медицинского оборудования для военной медицинской организации. Об этом пишет ТАСС.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Возбудить в отношении Кирсановой Ирины Алексеевны уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в документах.

По данному делу ранее был заключен под стражу бывший начальник «9-го ЛДЦ» МО РФ, генерал-майор Константин Кувшинов. Следствие обратилось с ходатайством об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

В конце ноября в Севастополе офицер Министерства обороны России был взят под стражу по обвинению в вымогательстве и получении взятки за то, что принял некачественный ремонт корабля, принадлежащего Черноморскому флоту.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.

