СМИ сообщили, что Украину ждет самая холодная зима с 2022 года

Guardian: Украину ожидает самая тяжелая зима с начала конфликта
Reuters

Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта в связи с ударами по энергетическим объектам страны. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Украина переживает самую холодную и тяжелую зиму с 2022 года. Отключения электроэнергии стали обыденным явлением не только в отдаленных деревнях, но и в столице, Киеве», — говорится в материале.

Россия предприняла попытку «погрузить всю Украину во тьму», активизировав удары по тепловым электростанциям и подстанциям, пишет Guardian.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили одну из последних электростанций в Черниговской области.

Областная энергокомпания «Черниговоблэнерго» построила вокруг подстанции 110 кВ две защитные стены из бетона и песка, но крыши не было. Ее строительство было бы нецелесообразным, а на возведение нового подземного объекта не было ни времени, ни средств.

Возмущение украинцев отсутствием электроэнергии усилилось на фоне крупного коррупционного скандала в правительстве, отмечает издание.

Ранее в Харькове начались проблемы со светом, остановилось метро.

Новости Украины
