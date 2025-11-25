На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как и для чего проводить разгрузочные дни на яблоках

Нутрициолог Гордеева: разгрузочные дни на яблоках дадут пищеварению перерыв
Simxa/Shutterstock/FOTODOM

Разгрузочный день на яблоках является наиболее щадящим вариантом, который позволит не истощать организм и дать пищеварению перерыв. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

По ее словам, пектины в этом фрукте связывают токсины, улучшают микрофлору, а также помогают снижать холестерин, особенно если сочетать их с зеленым чаем.

«Пектины работают как мягкая щетка: они удерживают воду, улучшают прохождение пищи и уменьшают тягу к сладкому. Я сама использую яблочный день раз в две недели — это помогает стабилизировать аппетит», — уточнила Гордеева.

Для такой диеты эксперты советуют выделить один день в неделю, при этом важно чередовать приемы кислых и сладких сортов для стабильного уровня сахара. Допустимы запеченные яблоки, пюре и теплый настой из кожуры.

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов до этого говорил, что диеты и занятия спортом могут не дать желаемого результата из-за неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Для того чтобы похудеть, важно скорректировать питание, отказаться от вредных привычек и поменять образ жизни.

Ранее была названа диета, защищающая мозг от старения.

