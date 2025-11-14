Стало известно, какой фрукт поможет защитить легкие зимой

В холодное время года важно регулярно включать в рацион питания яблоки, чтобы поддержать дыхательную систему, снизить риск заражения респираторными заболеваниями и улучшить работу легких. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Она добавила, что этот фрукт может защитить дыхательные пути от воздействия табачного дыма и загрязненного воздуха. По ее словам, особенно полезно их есть в период простуд и повышенной вирусной активности.

«Самые полезные фрукты — те, что созревают в родных широтах. И которые можно съесть прямо с ветки. Именно в них содержатся минеральные вещества и витамины в самых оптимальных для нас сочетаниях», — отметила Денисенко.

Врач призвала выбирать яблоки местного урожая, которые не подвергались химической обработке, чтобы получить максимальную пользу.

Биолог и ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова до этого рассказала «Газете.Ru», что правильное хранение яблок поможет сохранить их сочность до весны. По словам эксперта, успех хранения на 90% зависит от выбора сорта. Ранние яблоки быстро теряют свежесть, а вот зимние разновидности, такие как «Антоновка», «Серебряное копытце» и «Шафран», обладают особой «генетической памятью».

