Стало известно, вредит ли биозавивка волосам

Современные методы биозавивки не подразумевают использование аммиака и перекиси водорода, поэтому они не вредят волосам. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист и эксперт по уходу за волосами Алина Морозова.

По ее словам, для создания кудрей теперь используются компоненты, схожие с белками волоса, в результате чего локоны приобретают блеск и мягкость.

«Биозавивка — это компромисс между эстетикой и уходом. Она позволяет создать объем, не разрушая структуру волоса, и подходит даже для окрашенных прядей», — отметила Морозова.

Эксперт добавила, что получить долговременный эффект помогут также нейтральные и прикорневые варианты завивки, результат достигается за счет мягких компонентов, таких как аллантоин. Он защищает кожу головы и делает локоны плотными, но не пересушенными.

Трихолог бренда BioFoods Анна Аверкина до этого говорила, что дефицит витамина D, апатия, хандра и сонливость осенью могут сделать волосы ломкими и спровоцировать их выпадение. Специалист объяснила, что с уменьшением светового дня в организме происходит изменение циркадных ритмов. По ее словам, чем короче световой день, тем больше вырабатывается мелатонин, который становится для сигналом об отдыхе. На фоне этого все активные процессы в организме, включая рост волос, замедляются.

