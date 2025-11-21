На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, вредит ли биозавивка волосам

Стилист Морозова: биозавивка не вредит волосам
true
true
true
close
progressman/Shutterstock/FOTODOM

Современные методы биозавивки не подразумевают использование аммиака и перекиси водорода, поэтому они не вредят волосам. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист и эксперт по уходу за волосами Алина Морозова.

По ее словам, для создания кудрей теперь используются компоненты, схожие с белками волоса, в результате чего локоны приобретают блеск и мягкость.

«Биозавивка — это компромисс между эстетикой и уходом. Она позволяет создать объем, не разрушая структуру волоса, и подходит даже для окрашенных прядей», — отметила Морозова.

Эксперт добавила, что получить долговременный эффект помогут также нейтральные и прикорневые варианты завивки, результат достигается за счет мягких компонентов, таких как аллантоин. Он защищает кожу головы и делает локоны плотными, но не пересушенными.

Трихолог бренда BioFoods Анна Аверкина до этого говорила, что дефицит витамина D, апатия, хандра и сонливость осенью могут сделать волосы ломкими и спровоцировать их выпадение. Специалист объяснила, что с уменьшением светового дня в организме происходит изменение циркадных ритмов. По ее словам, чем короче световой день, тем больше вырабатывается мелатонин, который становится для сигналом об отдыхе. На фоне этого все активные процессы в организме, включая рост волос, замедляются.

Ранее стало известно, когда шампунь вызывает выпадение волос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами