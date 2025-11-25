Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильной гололедице

Затяжные дожди в столичном регионе привели к сильной гололедице, которая сохранится на дорогах в Москве и на западе Подмосковья в ближайшие сутки. Опасные участки формируются на фоне ночного понижения температуры до -5 градусов, из-за чего лужи затягиваются ледяной коркой, предупредил в беседе с 360.ru синоптик Александр Ильин.

Такая сильная гололедица сохранится сегодня днем на отдельных участках, а затем начнёт постепенно проходить. По словам Ильина, уже завтра в регионе потеплело до +3 градусов, благодаря чему лёд растает. В четверг ожидается до +5…+7 градусов, что также исключает гололедицу.

Однако ситуация будет неоднородной – так, на востоке, включая Орехово-Зуево, Шатуру, часть Воскресенского района – гололёдицы почти не будет, температура воздуха останется на положительных отметках. Во всех остальных районах ожидается ночной переход через ноль, что создаст условия для обледенения, заключил Ильин.

Напомним, в среду в Москве и Московской области закончится дождь и начнётся понижение температуры. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, на текущей неделе ожидаются мокрый снег и ледяной дождь. В четверг снова ожидается дождь и +5…+7 градусов тепла, а в пятницу похолодание до нуля и минуса. Резкая перемена температур будет длиться довольно продолжительное время.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать сильных снегопадов в декабре.