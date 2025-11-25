На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильной гололедице

Синоптик Ильин: в Москве на западе Подмосковья сохраняется сильная гололедица
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Затяжные дожди в столичном регионе привели к сильной гололедице, которая сохранится на дорогах в Москве и на западе Подмосковья в ближайшие сутки. Опасные участки формируются на фоне ночного понижения температуры до -5 градусов, из-за чего лужи затягиваются ледяной коркой, предупредил в беседе с 360.ru синоптик Александр Ильин.

Такая сильная гололедица сохранится сегодня днем на отдельных участках, а затем начнёт постепенно проходить. По словам Ильина, уже завтра в регионе потеплело до +3 градусов, благодаря чему лёд растает. В четверг ожидается до +5…+7 градусов, что также исключает гололедицу.

Однако ситуация будет неоднородной – так, на востоке, включая Орехово-Зуево, Шатуру, часть Воскресенского района – гололёдицы почти не будет, температура воздуха останется на положительных отметках. Во всех остальных районах ожидается ночной переход через ноль, что создаст условия для обледенения, заключил Ильин.

Напомним, в среду в Москве и Московской области закончится дождь и начнётся понижение температуры. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, на текущей неделе ожидаются мокрый снег и ледяной дождь. В четверг снова ожидается дождь и +5…+7 градусов тепла, а в пятницу похолодание до нуля и минуса. Резкая перемена температур будет длиться довольно продолжительное время.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать сильных снегопадов в декабре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами