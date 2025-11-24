На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, когда ждать похолодания

Синоптик Шувалов: в конце недели в Москве начнется похолодание
close
Владимир Песня/РИА «Новости»

В среду в Москве и Московской области закончится дождь и начнется понижение температуры. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, на текущей неделе ожидаются мокрый снег и ледяной дождь.

«В четверг снова ожидается дождь и +5, +7 градусов тепла, а в пятницу мы снова скатимся до нуля и минуса. Нужно быть осторожнее на дорогах», — предупредил Шувалов.

Он добавил, что резкая перемена температур будет длиться довольно продолжительное время.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что декабрь в Москве и Московской области не будет слишком сухим, но и сильных снегопадов не ожидается. Количество осадков прогнозируется около климатической нормы.

Ранее Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях на юге России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами