Москвичам рассказали, стоит ли ждать сильных снегопадов в декабре

Синоптик Позднякова: в декабре Москву и МО ждет климатическая норма снега
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Декабрь в Москве и Московской области не будет слишком сухим, но и сильных снегопадов не ожидается. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Количество осадков прогнозировалось около климатической нормы. Будем рассчитывать, что именно так и произойдет в предстоящем декабре», — рассказала эксперт.

При этом она предупредила, что усиленные ноябрьские дожди со снегом в столице приведут к гололеду к концу недели.

«Наиболее заметные осадки в виде дождя ожидаются в среду. <...> в последующие дни, когда температура в ночные часы будет слабоотрицательная, на дорогах станет образовываться гололед», — добавила Позднякова.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в течение этой недели в европейской части России, главным образом на юге, ожидается погода заметно теплее нормы. Такая аномалия связана с западными воздушными потоками, которые в холодный сезон обычно приносят более высокие температуры.

Ранее синоптик предупредил об аномальных морозах на Севере Сибири, Урала и Якутии.

