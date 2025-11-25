На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России многодетным семьям упростили доступ к музеям и паркам культуры

Сенатор Мурог: многодетные семьи смогут бесплатно посещать культурные площадки
Пресс-служба выставки «Политехнический музей: приближая будущее»

Многодетные семьи в России смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдельные выставочные площадки. Об этом сообщил RT сенатор Игорь Мурог.

Он напомнил, что учреждения обязаны размещать актуальные сведения о доступных льготах на своих официальных сайтах.

Мурог уточнил, что информация также будет появляться в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Для оформления бесплатного входа, как отметил сенатор, достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи или электронный документ через портал. После этого организаторы обязаны выдать билеты в бумажном или цифровом виде.

Сенатор добавил, что постановление от 9 апреля 2025 года закрепило право многодетных посещать музеи, парки и выставки бесплатно в любые часы работы учреждений.

До этого депутат Госдумы Нина Останина заявила, что российским кинематографистам «нужно славить» многодетную семью ради поднятия демографии страны.

Ранее в Совфеде напомнили о праве некоторых учащихся на бесплатное питание.

