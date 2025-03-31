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В Госдуме призвали снимать «нескучные фильмы» для повышения рождаемости

Депутат Останина призвала снимать фильмы о многодетных семьях ради демографии
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Нина Останина заявила в беседе с сайтом «Страсти», что российским кинематографистам «нужно славить» многодетную семью ради поднятия демографии страны.

«Но делать это не через «Код ДНК» на НТВ, а другим путем и тоже интересно. Современным языком о них рассказывать. <…> Если не перевелись у нас таланты — конечно, сделать это нескучно нужно», — поделилась парламентарий.

Останина также осудила попытку запретить турецкие сериалы в России. Она напомнила, что в большинстве таких шоу рассказывается о любви.

«Ну вот нашим женщинам нравится смотреть на такую сказочную любовь. <…> Если честно, надоели уже все эти картинки о богатом олигархе, девушке-содержанке, собственно, на этом все и завершается. Отсутствие любви», — подчеркнула она.

19 марта представители движения «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор и в министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов в стране. Активисты считают, что такие шоу негативно влияют на демографию в стране, снижают интерес россиянок к мужчинам и разрушают институт семьи.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что предложение запретить показ турецких сериалов из-за влияния на российских женщин — это желание «попиариться».

Ранее Михаил Боярский объяснил, почему не стал бы сниматься в авторском кино.

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