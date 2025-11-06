На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде напомнили о праве некоторых учащихся на бесплатное питание

Сенатор Мурог: детей из многодетных семей в школах должны кормить бесплатно
Global Look Press

В России дети из многодетных семей имеют право на бесплатное горячее питание в школах. Учащимся с первого по четвертый классы эта мера поддержки предоставляется автоматически, а остальным – при подтверждении соответствующего статуса, напомнил в беседе с RT член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

«Для оформления необходимо подать заявление установленного образца и предоставить удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении всех детей, паспорт родителя или законного представителя, а также СНИЛС детей и заявителя», — пояснил сенатор.

Подать документы для получения меры поддержки можно через портал госуслуг или непосредственно в администрацию учебного заведения, добавил он. Если школа откажется выполнять условие или потребует предоставить дополнительные документы, которые не предусматриваются законом, то можно смело жаловаться на нее в органы образования и профильные учреждения, заключил Мурог.

До этого сообщалось о планах депутатов Госдумы внести в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием. Согласно инициативе, школьникам будет предоставляться бесплатное горячее питание не менее одного раза в день. В документе уточняется, что речь идет об обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Ранее стало известно, что в РФ могут повысить возраст предоставления бесплатного питания в школах.

