Россиянам рассказали о способе продлить новогодние каникулы на две недели

У россиян есть возможность продлить себе новогодние каникулы до 26 дней. Если грамотно спланировать отдых, то можно сделать это, не потратив дополнительные отпускные дни, объяснили RT эксперты «Авито Работы».

Чтобы отдыхать в течение двух недель до начала Нового года, достаточно взять отпуск в период с 17 по 30 декабря. В этом случае работник будет отдыхать 26 дней – с 17 декабря до 11 января, пояснили специалисты.

Также есть вариант взять отпуск в январе – в период с 12 по 25 января. Тогда также суммарное количество дней отдыха достигнет 26 – с 31 декабря до 25 января.

Кроме того, удлинить себе отпуск можно с помощью отгулов, которые должны предоставляться за работу в праздники и выходные, если человек не берет компенсацию деньгами, отметили аналитики. Так, если у сотрудника накопилось восемь часов сверхурочной работы, то это позволяет ему взять один полный выходной день.

Продлить себе отдых могут и доноры крови – им полагается дополнительный день отдыха за донацию, оформить его можно также без финансовых потерь, заключили эксперты.

Напомним, в 2026 году россияне смогут отдохнуть 59 дней, взяв только 28 дней отпуска, в том числе один двухнедельный летом, а остальные — присоединив к государственным праздникам. Кроме того, как объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе OneTwoTrip, новогодние каникулы в 2026-м официально длятся с 31 декабря по 11 января. Можно ограничиться этими 12 днями, но, если у сотрудника остались неиспользованные дни отпуска за 2025 год, можно сделать выходными 29 и 30 декабря (это понедельник и вторник) и раньше отправиться в путешествие. К тому же в эти дни цены на перелеты чуть ниже, чем в период, когда официально отдыхает вся страна.

Ранее стало известно, где дешевле всего отметить Новый год семьей.