Стало известно, где дешевле всего отметить Новый год с семьей

Экономист Щербаченко: дешевле всего семьям отдохнуть в Махачкале на Новый год
Shutterstock

Самым доступным внутренним направлением на эти новогодние праздники для российских семей стала Махачкала. При вылете из Москвы неделя отдыха обойдется в 97 тыс. рублей — это единственный вариант, который укладывается в 100 тыс. рублей на троих, сказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он пояснил, что в цену входит перелет туда-обратно и проживание с завтраком.

«Вылет из Самары делает поездку дороже — 155 тыс. рублей, но даже эта сумма остается ниже, чем по ряду других городов. В среднем ценовом сегменте (150–165 тыс. рублей) оказались маршруты из Казани в Пятигорск (146 тыс. ) и в Сочи (150 тыс. рублей). Чуть дороже — вылет из Москвы в Калининград: 162 тыс. рублей. За 170 тыс. рублей можно отправиться из Москвы в Сочи или Тюмень — оба варианта на уровне верхней границы диапазона», — уточнил Щербаченко.

Отдельно он отметил города, куда поездка укладывается в сумму до 150 тыс. рублей. Так, отдых в Москве при вылете из Казани или Самары обойдется в 107 тыс. рублей. За 130 тыс. можно провести неделю в Санкт-Петербурге при вылете из Казани, а поездка москвичей в Казань будет стоить около 132 тыс. рублей. Пятигорск при вылете из Казани также остается в пределах доступного бюджета — 146 тыс. рублей.

По словам экономиста, самыми дорогими направлениями стали варианты, где итоговая стоимость приближается к 170 тыс. рублей и выше: Сочи и Тюмень из Москвы, а также Сочи из Самары. Здесь значительную часть бюджета формирует именно стоимость перелета.

При этом итоговая сумма путешествия включает не только перелет и проживание. Эксперт сказал, что туристам важно учитывать дополнительные расходы. На питание без учета завтраков имеет смысл заложить около 4 тыс. рублей в день — это еще 28 тыс. рублей за неделю, добавил Щербаченко. На экскурсии можно выделить до 35 тыс. рублей, праздничный ужин — порядка 15 тыс., трансфер из аэропорта и обратно — около 5 тыс. рублей, предупредил экономист. В совокупности дополнительные траты составят порядка 83 тыс. рублей, оценил Щербаченко.

Ранее россиянам рассказали, как отметить Новый год в безвизовых странах.

