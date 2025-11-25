Число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область выросло до 10

Слюсарь: в Ростовской области число пострадавших из-за атаки ВСУ возросло до 10

В Ростовской области количество пострадавших в результате атаки украинских войск увеличилось до 10, один не выжил. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района. Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу», — рассказал он.

Губернатор уточнил, что утром начнут работу оперативные группы муниципальных комиссий, которые будут фиксировать нанесенный ущерб имуществу. По его словам, людям окажут всю необходимую помощь.

Незадолго до этого глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате ночной массированной воздушной атаки на город три человека были ранены и один не выжил.

Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.

В Геленджике в результате атаки БПЛА получил ранения человек.