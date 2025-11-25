На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Японии уже неделю не могут потушить пожар

NHK: в японской префектуре Оита неделю не могут потушить пожар
true
true
true
close
Kyodo/Reuters

В префектуре Оита на юго-западе Японии не могут потушить сильный пожар уже неделю. Об этом сообщил телеканал NHK.

Телеканал отмечает, что из-за плотной застройки и сильного ветра сгорело 170 строений, в том числе жилые дома. Всего эвакуировали 108 человек.

Отмечается, что пожар перекинулся на лесной массив на горе по соседству. В данный момент признаков его расширения нет, однако неизвестно, когда возгорание полностью потушат.

Власти планируют выделить эвакуированным около ста муниципальных квартир.

Пожар в городе начался 18 ноября. Сообщалось, что Спасательным службам не удавалось предотвратить распространение огня на городские кварталы. Кроме того, пожар охватил и прилегающие к Оите леса. Власти префектуры объявили о применении в Оите Закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с которым государство будет покрывать расходы на содержание эвакуационных убежищ.

Ранее турист случайно поджег благовониями тысячелетний храм в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами