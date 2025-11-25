В Японии уже неделю не могут потушить пожар

В префектуре Оита на юго-западе Японии не могут потушить сильный пожар уже неделю. Об этом сообщил телеканал NHK.
Телеканал отмечает, что из-за плотной застройки и сильного ветра сгорело 170 строений, в том числе жилые дома. Всего эвакуировали 108 человек.
Отмечается, что пожар перекинулся на лесной массив на горе по соседству. В данный момент признаков его расширения нет, однако неизвестно, когда возгорание полностью потушат.
Власти планируют выделить эвакуированным около ста муниципальных квартир.
Пожар в городе начался 18 ноября. Сообщалось, что Спасательным службам не удавалось предотвратить распространение огня на городские кварталы. Кроме того, пожар охватил и прилегающие к Оите леса. Власти префектуры объявили о применении в Оите Закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с которым государство будет покрывать расходы на содержание эвакуационных убежищ.
Ранее турист случайно поджег благовониями тысячелетний храм в Китае.