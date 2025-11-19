На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На острове Кюсю в Японии произошел масштабный пожар

NHK: при пожаре в городе Оита на острове Кюсю сгорело свыше 170 домов
true
true
true
close
Fire and Disaster Management Agency/Reuters

В результате масштабного пожара в расположенном на острове Кюсю городе Оита сгорело более 170 зданий. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Пожар в городе начался 18 ноября. Спасательным службам пока не удается предотвратить распространение огня на городские кварталы. Кроме того, пожар охватил и прилегающие к Оите леса.

В настоящее время известно о более 170 сгоревших зданиях, в числе которых много жилых домов. 175 местных жителей находятся в ближайшем общественном центре, который стал использоваться в качестве эвакуационного убежища. 76-летний мужчина пропал без вести.

Власти префектуры объявили о применении в Оите Закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с которым государство будет покрывать расходы на содержание эвакуационных убежищ.

9 ноября сообщалось, что в Новой Зеландии загорелись земли «Мордора». Огонь охватил леса на площади 2500 гектаров.

Ранее турист случайно поджег благовониями тысячелетний храм в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами