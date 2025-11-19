На острове Кюсю в Японии произошел масштабный пожар

NHK: при пожаре в городе Оита на острове Кюсю сгорело свыше 170 домов

В результате масштабного пожара в расположенном на острове Кюсю городе Оита сгорело более 170 зданий. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Пожар в городе начался 18 ноября. Спасательным службам пока не удается предотвратить распространение огня на городские кварталы. Кроме того, пожар охватил и прилегающие к Оите леса.

В настоящее время известно о более 170 сгоревших зданиях, в числе которых много жилых домов. 175 местных жителей находятся в ближайшем общественном центре, который стал использоваться в качестве эвакуационного убежища. 76-летний мужчина пропал без вести.

Власти префектуры объявили о применении в Оите Закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с которым государство будет покрывать расходы на содержание эвакуационных убежищ.

