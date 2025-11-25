На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Таганрога сообщили о взрывах в городе

SHOT: более 20 взрывов произошли в Таганроге, работают силы ПВО
MOD Russia/Global Look Press

В небе над Таганрогом Ростовской области можно было услышать звуки взрывов при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.

По словам местных жителей, взрывы произошли в начале второго ночи по местному времени. В общей сложности их насчитали более 20.

«Сбито уже несколько воздушных целей, в одном из районов города виден пожар», – пишет SHOT.

Жители города отмечают, что в некоторых домах тряслись стекла, а у автомобилей на парковках сработала сигнализация. Кроме того, в одном из районов города после падения обломков БПЛА наблюдается возгорание и задымление.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не было.

Тем временем глава города Светлана Камбулова сообщила, что на территории Таганрога объявлена воздушная опасность. Также она призвала жителей соблюдать спокойствие.

О работе сил ПВО сообщил и мэр Сочи Андрей Прошунин.

Ранее в Подмосковье ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС.

