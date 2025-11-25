Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

Воздушная тревога действует на всей территории Украины.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины.

Вечером 24 ноября сообщалось о мощном взрыве в районе тепловой электростанции (ТЭЦ) в Одессе. По данным городских Telegram-каналов, после взрыва в населенном пункте начались перебои со светом.

До этого в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. Местные паблики сообщили, что в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов, целью которых была трансформаторная подстанция.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. Так, 14 ноября Вооруженные силы РФ поразили все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Военный обозреватель полковник в отставке Михаил Ходаренок в материале для «Газеты.Ru» разбирался, действительно ли это так.

Ранее российские войска ударили по Купянску-Узловому в Харьковской области.