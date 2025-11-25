Белый дом сообщил, что учел позиции Москвы и Киева в плане по урегулированию

Мирный план США по урегулированию ситуации на Украине был разработан с учетом мнений как России, так и Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

«Госсекретарь (США Марко. — прим. ред.) Рубио, специальный посланник (Cтив. — прим. ред.) Уиткофф и вся команда действительно проработали все пункты 28-пунктного мирного плана, разработанного Соединенными Штатами при участии обеих сторон — российской и украинской», — заявила чиновник журналистам.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 23 ноября в Женеве, глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что окончательное решение о степени участия Евросоюза и Североатлантического альянса в урегулировании украинского кризиса еще не принято и подлежит дальнейшему рассмотрению. Он подчеркнул, что представленный американской стороной мирный план не является статичным документом, а постоянно совершенствуется и развивается.

Рубио указал на сохраняющиеся разногласия, в особенности относительно дальнейшей участи российских активов и вовлеченности ЕС и НАТО в вероятные мирные переговоры. Кроме того, он проинформировал о намерении обсудить данные спорные моменты с консультантами по национальной безопасности стран Европы.

Ранее Рубио раскрыл подробности обсуждений мирного плана США с Украиной.