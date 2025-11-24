Обвинение требует семь с половиной лет для бывших топ-менеджеров «Мечела»

Обвинение запросило для бывших высокопоставленных сотрудников компании «Мечел», Татьяны Прокофьевой и Сергея Резонтова, а также для экс-владелицы международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» Елены Железновой наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Мещанском районном суде Москвы состоялись прения сторон по уголовному делу, возбужденному по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемыми по данному делу проходят экс-финансовый директор «Мечела» Сергей Резонтов, руководитель департамента договорных и международных корпоративных дел этой компании Татьяна Прокофьева, а также бывшая владелица международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» Елена Железнова.

Государственный обвинитель призвал суд признать всех троих виновными в инкриминируемом преступлении, назначив каждому наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей. Помимо этого, прокурор настаивал на удовлетворении гражданского иска потерпевшей стороны на сумму 560 миллионов рублей, но при этом предлагал освободить всех обвиняемых от отбытия наказания, ссылаясь на истечение десятилетнего срока давности. Адвокаты Елены Железновой и Сергея Резонтова в свою очередь добивались полного оправдания своих подзащитных. Исключением стала Татьяна Прокофьева, которая не возражала против прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

Судебное разбирательство началось в Мещанском суде в сентябре прошлого года. К этому моменту уже истек не только предельный срок содержания обвиняемых под стражей, но и десятилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности.

