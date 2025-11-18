Бывшему замглавы Петербурга предъявили обвинения в хищении бюджетных средств

Экс-замглавы Петербурга обвиняют в хищении средств, выделенных на автобан М-12

Бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву предъявлено обвинение в хищении части бюджетных средств, выделенных на строительство трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань («Восток»). По данным ТАСС, общая стоимость контракта превышала 53 млрд рублей.

«Договор по проектированию дороги М-12 строящейся трассы Москва — Нижний Новгород — Казань от 22 сентября 2020 года между госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и АО Стройтрансгаз. Согласно тексту соглашения, подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию для М-12. Цена договора составляет 53 млрд 111 млн рублей», — указано в материалах дела.

Подчеркивается, что часть указанных средств была похищена, а общая сумма ущерба по делу оценивается в 2,5 млрд рублей. На момент заключения договора, с 2020 года, Лавленцев занимал должность генерального директора «Стройтрансгаза».

В октябре главу СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина субподрядчики обвинили в хищениях при строительстве автобана М-12.

