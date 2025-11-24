В Росреестре предложили нотариальную защиту покупателей жилья от мошенников

Введение обязательной регистрации сделок с недвижимостью через нотариальную форму помогло бы защите покупателей жилья от мошенников. Такое предложение озвучил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, сообщает ТАСС.

«Возможный механизм защиты сделок - компенсаторный. Это специальные выплаты в фонд. И если что-то с правом случилось, то без вины фонд выплачивает компенсацию», — сказал он.

В то же время данный механизм предполагает большие пошлины, которые доходят до 10% от сделки, и населению это не выгодно, отмечает Бутовецкий.

20 ноября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что замораживание денег при покупке квартир у пенсионеров могло бы отчасти решить проблему с оспариванием сделок по продаже жилья в дальнейшем. По его мнению, при этом минусом подобного подхода можно считать необходимость срочного получения денег от покупки по каким-то реально неотложным причинам.

Ранее в Госдуме раскрыли, что такое «период охлаждения» при сделках с недвижимостью.