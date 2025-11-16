В Госдуме раскрыли, что такое «период охлаждения» при сделках с недвижимостью

В российской гильдии риелторов сообщили, что за последний год число споров в суде увеличилось на 15-20%, когда после покупки квартиры продавец требует жилье обратно, а затем не возвращает деньги. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «период охлаждения» эффективной мерой для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью.

«Для уже пострадавших единственным путем является обращение в суд. Необходимо оспаривать сделку в суде, доказывая добросовестность покупателя и противоправные действия продавца. Распространение этого вида мошенничества разрушает вторичный рынок недвижимости. Чтобы предотвратить рост подобных случаев, необходимо урегулирование законодательства. Инициатива по введению «периода охлаждения» для сделок с недвижимостью была предложена в Госдуме как раз для защиты от аналогичных схем мошенничества», — заявил он.

Кошелев рассказал, как может работать «период охлаждения» после купли-продажи квартиры. По его мнению, правоохранители должны будут проверить законность сделки.

«Суть этого механизма — деньги покупателя после регистрации сделки не сразу поступают продавцу, а помещаются на специальный эскроу-счет на короткий срок — от 48 часов до одной недели. В течение этого времени у участников сделки и банков, Росреестра, правоохранительных органов появляется возможность проверить законность операции и выявить признаки мошенничества или давления на продавца», — сказал парламентарий.

Депутат объяснил, как введение 48-часового периода при покупке квартиры поможет в борьбе с мошенничеством.

«Это сделает неэффективной популярную схему, когда продавец, часто пожилой человек, уже после сделки и получения денег заявляет в суде, что действовал в невменяемом состоянии, и требует вернуть квартиру, оставляя покупателя ни с чем. Для рынка введение такой меры может стать стабилизирующим фактором, который повысит безопасность сделок и защитит добросовестных участников. Без принятия защитных мер последствия для рынка могут быть негативными. Рост числа мошеннических схем подрывает уверенность граждан в безопасности покупки жилья на вторичном рынке. Кроме того, увеличение судебных споров вокруг залогового жилья создает дополнительные риски и для кредитных организаций», — заявил Кошелев.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут закон о «периоде охлаждения» при купле-продаже квартиры.