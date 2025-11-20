На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме поддержали замораживание денег покупателей квартир у пенсионеров

Депутат Аксененко: замораживание денег спасет покупателей квартир от махинаций
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Замораживание денег при покупке квартир у пенсионеров могло бы отчасти решить проблему с оспариванием сделок по продаже жилья в дальнейшем. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

ЛДПР 15 ноября предложила при продажах квартир механизм, когда деньги покупателя будут размещаться на специальном блокированном счете и удерживаться там в течение 30 дней после сделки.

«Думаю, что такая норма вполне могла бы хотя бы отчасти решить проблему откатов сделок по причине мошеннических действий. Когда человек находится под воздействием, обычно оно не может длиться так долго. По исходу недели чаще всего либо сам человек, попавшийся на уловки мошенников, либо его родные, замечают, что что-то не так. В таком случае как раз за неделю продавец успеет обратиться в правоохранительные органы и «откат» сделки не обернется потерей денег для покупателя или выселением из единственного жилья продавца», — отметил Аксененко.

По его мнению, при этом минусом подобного подхода можно считать необходимость срочного получения денег от покупки по каким-то реально неотложным причинам — когда, например, сделка по продаже проходит «впритык» с покупкой нового жилья, переездом в другой регион или когда деньги нужны на лечение. Но в таких случаях по согласованию сторон может быть принято решение о мгновенной передаче денег, подчеркнул Аксененко. При этом обе стороны возьмут ответственность за сделку на себя и далее уже не смогут ее обжаловать, заключил парламентарий.

Ранее россиянам объяснили, как понять, что ваш застройщик надежен.

