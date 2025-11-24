На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тверской области обнаружили крупную схему обналичивания денег

ФСБ пресекла крупную схему обналичивания денег в Тверской области
ФСБ пресекла крупную схему обналичивания в Тверской области, дело передано в суд. Кадры задержания опубликовал Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

«Прокурор утвердил обвинение 48-летнему мужчине, который с 2018 по 2020 годы организовал подпольную банковскую деятельность через семь фиктивных фирм», — говорится в сообщении.

Обвиняемый без лицензии перевел более 154 млн рублей, получая 7% от операций. Таким образом он заработал 10,5 млн рублей.

Недавно Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с использованием аккредитивов. По информации ведомства, участились случаи использования аккредитивов для покупки недвижимости, когда средства выводятся под видом сделки с недвижимостью.

В середине февраля заместитель главы МВД России Андрей Храпов заявил на форуме «Кибербезопасность в финансах», что ущерб от IT-преступлений в 2024 году вырос на 36% по сравнению с 2023 годом и составил 200 млрд рублей против 147 млрд рублей.

Ранее в ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины пытаются вовлечь россиян в диверсии.

