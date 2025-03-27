В России выявили новую схему обналичивания денег

Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с использованием аккредитивов. Об этом в интервью РБК сообщил заместитель главы ведомства Герман Негляд.

По его словам, участились случаи использования аккредитивов для покупки недвижимости, когда средства выводятся под видом сделки с недвижимостью. При этом суммы значительно превышают стоимость объекта, сказал Негляд.

Он заявил, что эта схема является относительно новой. Служба финансовой разведки совместно с Центральным банком России обратила на нее внимание кредитных организаций, отметил замглавы Росфинмониторинга.

В феврале МВД РФ предупредило, что мошенники придумали новую, усложненную схему обмана россиян с «безопасными счетами».

По информации министерства, теперь аферисты используют многоступенчатую схему, вначале убеждая жертв снять деньги со своих счетов в банкоматах, а затем положить их на другую банковскую карту через приложение для бесконтактной оплаты — данные новой карты мошенники диктуют жертвам по телефону. За счет того, что пополнение карты мошенников производится через NFC, операцию сложнее отследить банковским антифрод-системам.

Ранее киберэксперт рассказал о мошеннической схеме с переводами от незнакомцев.