В Румынии уничтожили миллионы просроченных доз вакцин от коронавируса

Власти Румынии были вынуждены уничтожить 17 миллионов доз вакцин от коронавируса с истекшим сроком годности. Об этом сообщает G4Media.

В публикации отмечается, что после пандемии интерес среди граждан к вакцинации был крайне низким.

По данным издания, на сегодняшний день в Румынии нельзя получить антиковидную прививку.

В минздраве страны рассказали, что в текущий момент ведут переговоры с производителями вакцин, чтобы определить дальнейшие действия для получения регистрационного удостоверения и продажи препаратов в аптеках.

В октябре исследователи из Университета Флориды и онкоцентра MD Anderson сообщили, что мРНК-вакцина от COVID-19 может усиливать противоопухолевый иммунитет, если вводится вскоре после начала иммунотерапии рака. Ученые предполагают, что эффект связан с особенностями мРНК-вакцин, которые активируют врожденный иммунитет и запускают системную иммунную реакцию.

Если данные подтвердятся, мРНК-технологии могут получить новое применение — как вспомогательное средство в лечении онкологических заболеваний.

Ранее Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса.