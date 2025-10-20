На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вакцина от COVID-19 усилила эффект иммунотерапии при раке

ESMO: вакцина от COVID-19 продлила жизнь при раке легких
мРНК-вакцина от COVID-19 может усиливать противоопухолевый иммунитет, если вводится вскоре после начала иммунотерапии рака. К такому выводу пришли исследователи из Университета Флориды и онкоцентра MD Anderson. Работа представлена на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO).

Ученые проанализировали данные о здоровье более тысячи пациентов с раком легких и кожи. Наблюдения показали: у пациентов, получивших мРНК-вакцину в течение 100 дней после начала терапии, продолжительность жизни была значительно выше. В частности: при раке легких она увеличивалась с 20 до 37 месяцев, при меланоме — с 26 до 40. При этом вакцинация другими препаратами, в том числе против гриппа, не давала схожего результата.

Ученые предполагают, что эффект связан с особенностями мРНК-вакцин, которые активируют врожденный иммунитет и запускают системную иммунную реакцию. По их словам, такая вакцинация действует как сигнальный импульс, который «перенастраивает» иммунную систему, заставляя ее эффективнее распознавать и атаковать опухоль. Особенно выраженным этот эффект оказался у пациентов, у которых изначально наблюдался слабый ответ на иммунотерапию.

Исследователи подчеркивают, что пока результаты представляют собой статистическую зависимость, а не доказанный лечебный механизм. Однако уже готовятся клинические испытания, которые должны подтвердить или опровергнуть гипотезу. Если данные подтвердятся, мРНК-технологии могут получить новое применение — как вспомогательное средство в лечении онкологических заболеваний.

Ранее россиянам рассказали, какие вакцины нужны взрослым.

