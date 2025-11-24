На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тбилиси обязали иностранцев сдавать экзамен по грузинскому языку

Грузия ввела госэкзамен по грузинскому языку для иностранных студентов
РИА Новости

Власти Грузии приняли решение с 2026 года ввести обязательный государственный экзамен по грузинскому языку. Об этом сообщил министр образования республики Гиви Миканадзе. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», подобные испытания проводят большинство государств мира.

«Это особенно важно для иностранных студентов, а также для имеющих право работать на госслужбе иностранных граждан, проживающих за рубежом грузин, занятых в бизнес-секторе негрузиноязычных кадров», — отметил Миканадзе.

Экзамен будет состоять из четырех компонентов — слушание, чтение, письмо и разговорная речь. Нововведение, по словам министра, усилит статус грузинского как государственного языка.

В конце октября депутаты Государственной думы РФ предложили освободить от экзамена на знание русского языка при поступлении в школу тех детей мигрантов, для которых русский — родной язык. По мнению парламентариев, такое тестирование не имеет смысла. Порядок освобождения от испытаний предлагают определить министерству просвещения.

Ранее глава СПЧ призвал создать механизм по обучению детей мигрантов русскому языку.

