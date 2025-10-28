В ГД предложили освободить от экзамена по русскому некоторых детей мигрантов

В Госдуме предлагают освободить от тестирования детей мигрантов с родным русским

Депутаты Госдумы предложили освободить от экзамена на знание русского языка при поступлении в школу тех детей мигрантов, для которых русский —единственный родной язык. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком», — говорится в пояснительной записке к разработанному парламентариями документу.

По мнению депутатов, тестировать на знание языка тех, кто и так владеет русским, а также культурно близок России, например — репатриантов, не имеет смысла. Порядок освобождения от экзамена предлагают определить министерству просвещения.

16 октября президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество.

Ранее глава СПЧ призвал создать механизм по обучению детей мигрантов русскому языку.