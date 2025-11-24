В Европе зафиксировали максимальные суточные отборы газа из подземных хранилищ

«Газпром»: холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из хранилищ бьют рекорды

Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отбор газа из местных подземных хранилищ уже бьет рекорды. Об этом утверждает компания «Газпром» в своем Telegram-канале.

По информации оператора Gas Infrastructure Europe (GIE), в период с 19 по 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских подземных хранилищ за всю историю наблюдений, говорится в публикации.

Отмечается, что в 2025 году сезон откачки топлива в европейских странах начался 13 октября, в этот момент хранилища были заполнены на 83%.

До этого сообщалось, что цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м.

Также стало известно, что цены на газ в Европе упали до минимальных значений с мая 2024 года. Так рынок отреагировал на мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и готовность украинского лидера Владимира Зеленского работать над документом.

Ранее на Украине решили зафиксировать цены на газ.