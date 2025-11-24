На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе зафиксировали максимальные суточные отборы газа из подземных хранилищ

«Газпром»: холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из хранилищ бьют рекорды
true
true
true
close
Shutterstock

Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отбор газа из местных подземных хранилищ уже бьет рекорды. Об этом утверждает компания «Газпром» в своем Telegram-канале.

По информации оператора Gas Infrastructure Europe (GIE), в период с 19 по 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских подземных хранилищ за всю историю наблюдений, говорится в публикации.

Отмечается, что в 2025 году сезон откачки топлива в европейских странах начался 13 октября, в этот момент хранилища были заполнены на 83%.

До этого сообщалось, что цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м.

Также стало известно, что цены на газ в Европе упали до минимальных значений с мая 2024 года. Так рынок отреагировал на мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и готовность украинского лидера Владимира Зеленского работать над документом.

Ранее на Украине решили зафиксировать цены на газ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами