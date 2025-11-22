На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года из-за плана Трампа по Украине

Bloomberg: цены на газ в Европе упали до минимума за 18 месяцев
true
true
true
close
Shutterstock

Цены на газ в Европе упали до минимальных значений с мая 2024 года. Так рынок отреагировал на мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и готовность украинского лидера Владимира Зеленского работать над документом, сообщил Bloomberg.

По его данным, стоимость тысячи кубометров почти опускалась до 360 долларов. На динамику котировок повлияли не только прогнозы теплой погоды, но и обсуждение нового плана прекращения боевых действий на Украине.

Европейские газовые трейдеры внимательно следят за развитием событий, поскольку подписание Киевом мирного соглашения с Москвой может привести к отмене санкций против России. Сейчас РФ покрывает лишь около 10% потребностей ЕС в газе, однако в случае смягчения санкций поставки российского топлива на мировой рынок могут резко вырасти, что окажет влияние на цены, отмечается в статье.

Накануне Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

Ранее «Новатэк» резко снизил цены на газ ради китайского рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами