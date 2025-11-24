На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стоимость газа в Европе опустилась ниже $350

Газ в Европе стоит ниже $350 впервые с июля 2024 года
РИА Новости

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость газа не была такой низкой последние полтора года. Аналогичные показатели были зафиксированы 12 июля 2024 года.

Цена газа снижается на фоне обсуждения мирного плана Вашингтона по вопросам украинского урегулирования.

Так, издание Bloomberg отмечало, что стоимость газа снизилась не только прогнозы теплой погоды, но и обсуждение нового плана прекращения боевых действий на Украине.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

Ранее на Украине решили зафиксировать цены на газ.

