В Смоленской области обрушилась водонапорная башня, оставив без воды более 1000 человек

МЧС: 1100 человек остались без воды из-за обрушения башни в Смоленской области

Водонапорная башня обрушилась в селе Екимовичи Рославльского муниципального округа Смоленской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел 24 ноября. В зоне отключения холодного водоснабжения находятся один многоквартирный дом и 100 частных жилых домов с населением 1100 человек.

«Определены места подвоза воды для населения: ММУ «Екимовичская районная больница», ул. Ленинская д. 34; СОГБУ «Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Школьная, д. 21; МКД, ул. Ленинская, д. 15», — отмечается в сообщении.

В МЧС добавили, что комплекс восстановительных мероприятий уже запланирован, выполняются необходимые работы по возобновлению подачи воды.

24 ноября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушили заявил, что в регионе ситуация с водоснабжением, которое было нарушено по вине Киева, остается стабильно тяжелой. По его словам, на данный момент ведется работа по нормализации водоснабжения в условиях дефицита. Основное внимание уделяется настройке подачи воды на верхние этажи жилых зданий, подвозу технической воды и установке дополнительных емкостей во дворах и их утеплению к зиме. Пушилин выразил надежду, что улучшения с водоснабжением наступят в декабре-январе с учетом внутренней переброски водоводов.

Ранее в Раде предрекли украинцам тяжелую зиму без воды из-за коррупционного скандала.