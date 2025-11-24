На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве молодого предпринимателя отправили в СИЗО по делу о госизмене

В Москве суд арестовал IT-бизнесмена Килина, обвиняемого в госизмене
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Мещанский суд Москвы заключил под стражу IT-бизнесмена Тимура Килина, обвиняемого в госизмене. Это следует из судебной картотеки, с которой ознакомился ТАСС.

Как правило, детали дел о госизмене не раскрываются, а судебные процессы проходят в закрытом режиме. Известно лишь то, что Килину по этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», предпринимателю Тимуру Килину 21 год. Он родом из Томска, но в последнее время проживал в Москве и развивал сервис по аренде виртуальных хостингов. В этом году молодой человек основал собственную компанию по IT-безопасности. В своем канале он рассказывал, как деанонимизировал админов даркнет-сайтов и расследовал мошеннические схемы в Telegram.

До этого прокурор запросил 23 года лишения свободы для чемпионки Украины по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко, обвиняемой в подготовке покушения на высокопоставленного российского офицера.

Ранее жителя Симферополя осудили за госизмену и помощь ВСУ.

