Российская судья попала под следствие за взятку

ВККС разрешила возбудить дело о взятке на замглавы суда из Курска Петровой

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила завести уголовное дело в отношении судьи из Курска Ольги Петровой, получившей взятку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение коллегии.

По данным следствия, женщина получила через посредника 3 млн рублей за то, чтобы назначить фигурантке дела об особо крупном мошенничестве наказание, не связанное с лишением свободы.

В ноябре глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против судьи Петровой.

Женщина занимает пост заместителя председателя Ленинского районного суда города Курска.

По данным источника издания «Площадь», Петрова фигурирует в деле замруководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой, которая на данный момент арестована и отстранена от должности.

Ранее суд в Москве конфисковал имущество осужденной за взятку экс-судьи.