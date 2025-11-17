На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против курской судьи

Глава СК Бастрыкин просит возбудить дело о взятке против курской судьи Петровой
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Курска Ольги Петровой. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Петрову, которая занимает пост зампредседателя Ленинского районного суда города Курска, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Запрос Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против нее рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей России. Других подробностей этого дела не приводится.

По данным источника издания «Площадь», Петрова фигурирует в деле замруководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой, которая на данный момент арестована и отстранена от должности.

Как сообщал губернатор Курской области Александр Хинштейн, Минакова была посредником в передаче взятки. Уточнялось, что эти денежные средства предназначались Ольге Петровой.

Петрова — судья пятого квалификационного класса и кандидат юридических наук. Она приступила к исполнению обязанностей в судебной системе 14 июля 2005 года.

Ранее у депутата ДНР арестовали десятки участков под Курском.

