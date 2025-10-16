Пассажиры автобуса в Москве обменялись нецензурными частушками и попали на видео

В Москве пассажиры автобуса обругали друг друга нецензурными словами. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Вчера вечером на маршруте Е85 молодая пара, видимо, решила, что они одни в автобусе, хотя время было около восьми часов. Все — по лучшим традициям: громкая музыка из телефона, разговоры с нецензурной бранью в полный голос. Одна из пассажирок не выдержала и сделала замечание, на что получила порцию агрессии в ответ», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как молодая пара обругала матом пассажирку.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчины подрались на заправочной станции из-за колонки с бензином. Видеорегистратор автомобиля запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека дерутся возле припаркованной машины: люди бьют друг руга руками и ногами, при этом очевидцы пытаются остановить конфликт.

Ранее на Алтае водитель Mercedes сбил женщину и сбежал в кусты.