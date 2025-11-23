Звезда «Уральских пельменей» назвал мат «черными мантрами»

Юморист Нетиевский отказался от мата на сцене и в быту

Экс-директор юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал, почему отказался от нецензурной брани на сцене и в быту. Его цитирует «Лента.ру».

По словам Нетиевского, у него никогда не возникало мыслей произносить ругательства перед зрителями.

«Я и в быту стараюсь обходиться без этих «черных мантр». Убежден, что мат на сцене часто используют как костыль, чтобы усилить слабые смыслы и прикрыть отсутствие действительно остроумной шутки», — сказал он.

Нетиевский допустил существование юмора с матом, но отметил, что у таких шуток отдельная аудитория. Соответственно, переход к семейному формату шоу — в частности к новогоднему шоу-мюзиклу «Елка телеканала Мульт» — не стал для артиста кардинальной сменой стиля.

