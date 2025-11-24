На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Какавелла и черви на десерт»: в России 50% шоколада признали фальсификатом

Pexels

В российских магазинах сегодня 50% кондитерских изделий с шоколадом – это фальсификат. Введение маркировки для продукции, содержание какао в которой не соответствует нормам, могло бы помочь навести порядок в отрасли, но важно ужесточить требования к производителям. Отсутствие жестких мер привело к тому, что многие из них вместо шоколада используют похожую по вкусу какавеллу, рассказал НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Так он прокомментировал призыв вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова к Роспотребнадзору ввести маркировку на шоколадные конфеты с содержанием какао менее 25%. По мнению Шапкина, это слишком мягкое требование.

«Представьте, если вы приезжаете на заправку, а там вам наливают бензин, который только на 25% состоит из бензина, — пояснил он на примере. — Поэтому маркировка – это не наказание. Надо делать так, чтобы не было фальсификата. Маркировка в любом случае полезна, это спасает потребителей от некачественных продуктов. Но 25% — это слишком мягкие требования. Если что-то называется шоколадом, оно и должно им быть».

Называть продукт шоколадом, если в нем менее 25% какао недопустимо. Особенно важно отмечать товар, в котором вместо какао использовали какавеллу, но определить это приборными методами обычно сложно, признал Шапкин. По этой причине сегодня 50% кондитерки, особенно конфеты, в которых значится шоколад, является фальсифицированной продукцией, подчеркнул эксперт.

Причем проблемой является не только вопрос содержания какао, но и других продуктов в составе изделий.

«Производители зачастую используют растительные жиры в молочной продукции, прогорклые орехи, которые не только неприятны на вкус, но и вредны. А в некоторых конфетах черви заводятся. Много нарушений сегодня», — пояснил специалист.

Вводить маркировку нужно обдуманно, сразу обозначив наказание для нарушителей, считает он. В том числе при выявлении партий товара, не соответствующих требованиям, эксперт предложил блокировать их целиком. Такой механизм особенно поможет в условиях действующего моратория на проверки бизнеса, заключил глава НСЗПП.

Напомним, в Росстандарте рассматривают проект нового ГОСТа, который фактически ставит на один уровень качественные шоколадные конфеты и их более дешевые аналоги. В ведомстве обсуждают возможность разрешить производителям называть «шоколадными» изделия, содержащие лишь 9% какао-продуктов. Сейчас действующий стандарт требует, чтобы доля настоящего шоколада в составе была не ниже 25%. Если документ будет утверждён, под определение «шоколадных» попадут и сладости, покрытые глазурью на основе пальмового масла.

Ранее врач объяснила, сколько нужно съесть шоколада, чтобы он принёс пользу.

