В России обсуждают новый ГОСТ, снижающий требования к «шоколадным» конфетам

В Росстандарте рассматривают проект нового ГОСТа, который фактически ставит на один уровень качественные шоколадные конфеты и их более дешевые аналоги. Документ появился на портале правовых и нормативно-технических документов.

В ведомстве обсуждают возможность разрешить производителям называть «шоколадными» изделия, содержащие лишь 9% какао-продуктов. Сейчас действующий стандарт требует, чтобы доля настоящего шоколада в составе была не ниже 25%.

Если документ будет утвержден, под определение «шоколадных» попадут и сладости, покрытые глазурью на основе пальмового масла. При этом отдельную маркировку для таких изделий вводить не планируется, поэтому покупатели не смогут отличить по упаковке продукты, изготовленные по более высоким стандартам, от их дешевых заменителей.

До этого Росстандарт впервые с 2012 года принял новый ГОСТ для пива, он должен вступить в силу с начала 2027 года.

Ранее эксперт назвал продукты, на состав которых нужно обратить внимание.