Житель Подмосковья перепутал газировку с химикатом от борщевика и попал в больницу

В Сергиево-Посадской больнице врачи спасли 40-летнего мужчину, который случайно выпил химикат от борщевика. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациента в больницу доставила бригада скорой. С его слов, он работал на участке и отпил из бутылки с гербицидом, которая стояла рядом с бутылкой со сладкой газировкой. Пациенту провели эндоскопическое исследование, на которых обнаружили химический ожог пищевода и желудка.

«Нами была проведена интенсивная инфузионная и дезинтоксикационная терапия. К счастью, осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения и печеночно-почечной недостаточности не развились», — поделился врач хирургического отделения больницы Павел Лазука, добавив, что мужчина быстро пошел на поправку.

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