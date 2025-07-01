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Житель Подмосковья перепутал газировку с химикатом от борщевика и попал в больницу

В Подмосковье врачи спасли дачника, случайно выпившего химикат от борщевика
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Министерство здравоохранения Московской области

В Сергиево-Посадской больнице врачи спасли 40-летнего мужчину, который случайно выпил химикат от борщевика. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациента в больницу доставила бригада скорой. С его слов, он работал на участке и отпил из бутылки с гербицидом, которая стояла рядом с бутылкой со сладкой газировкой. Пациенту провели эндоскопическое исследование, на которых обнаружили химический ожог пищевода и желудка.

«Нами была проведена интенсивная инфузионная и дезинтоксикационная терапия. К счастью, осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения и печеночно-почечной недостаточности не развились», — поделился врач хирургического отделения больницы Павел Лазука, добавив, что мужчина быстро пошел на поправку.

Медик предостерег от переливания технических жидкостей в емкости от пищевых продуктов.

Ранее в Москве врачи спасли дачника, который получил ожоги 80% тела, когда косил траву.

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