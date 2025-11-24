Во Владимирской области пять человек не выжили после употребления технической жидкости

СК: под Владимиром 5 жителей не выжили после употребления технической жидкости

Пять жителей Владимирской области не выжили после употребления технической жидкости на основе спирта. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 22 ноября. По предварительной информации, житель Коврова принес жидкость с места работы, ее он употреблял вместе со своими знакомыми.

По факту произошедшего было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса России.

В сентябре сообщалось, что в городе Домодедово Московской области 12-летняя девочка выпила машинное масло. Со слов матери, ребенок попробовал техническую жидкость по ошибке.

До этого в Сергиево-Посадской больнице врачи спасли 40-летнего мужчину, который случайно выпил химикат от борщевика. Пациента в больницу доставила бригада скорой. С его слов, он работал на участке и отпил из бутылки с гербицидом, которая стояла рядом с бутылкой со сладкой газировкой. Пациенту провели эндоскопическое исследование, на которых обнаружили химический ожог пищевода и желудка.

Ранее в Кисловодске мужчина получил ожог пищевода, выпив жидкие гвозди вместо айрана.