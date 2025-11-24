На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владимирской области пять человек не выжили после употребления технической жидкости

СК: под Владимиром 5 жителей не выжили после употребления технической жидкости
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Пять жителей Владимирской области не выжили после употребления технической жидкости на основе спирта. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 22 ноября. По предварительной информации, житель Коврова принес жидкость с места работы, ее он употреблял вместе со своими знакомыми.

По факту произошедшего было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса России.

В сентябре сообщалось, что в городе Домодедово Московской области 12-летняя девочка выпила машинное масло. Со слов матери, ребенок попробовал техническую жидкость по ошибке.

До этого в Сергиево-Посадской больнице врачи спасли 40-летнего мужчину, который случайно выпил химикат от борщевика. Пациента в больницу доставила бригада скорой. С его слов, он работал на участке и отпил из бутылки с гербицидом, которая стояла рядом с бутылкой со сладкой газировкой. Пациенту провели эндоскопическое исследование, на которых обнаружили химический ожог пищевода и желудка.

Ранее в Кисловодске мужчина получил ожог пищевода, выпив жидкие гвозди вместо айрана.

