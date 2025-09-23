На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье ребенок выпил машинное масло

Mash: 12-летняя девочка из Домодедово выпила машинное масло и попала в больницу
Haggardous50000/Shutterstock

В городе Домодедово Московской области 12-летняя девочка выпила машинное масло. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все случилось 22 сентября около 19:00. Со слов матери, ребенок попробовал техническую жидкость по ошибке. Родители вызвали медиков», — говорится в сообщении.

По информации канала, прибывшие врачи госпитализировали школьницу, в настоящее время пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Магадане жительница города сообщила о домогательствах водителя такси в отношении 13-летней дочери. По словам женщины, девочка была у подруги и решила вызвать такси, когда собралась домой. На вызов приехал мужчина 25–30 лет. Он довез ребенка до дома, но специально проехал нужный подъезд, остановился и заблокировал двери. Затем стал настойчиво предлагать прогуляться вместе и поцеловаться, обещая в подарок любой телефон по ее выбору.

В полиции сообщили, что информация зарегистрирована в дежурной части. Личность гражданина установлена.

Ранее появилось видео с мигрантами, которые затолкали ребенка в авто и избили.

