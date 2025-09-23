В Подмосковье ребенок выпил машинное масло

Mash: 12-летняя девочка из Домодедово выпила машинное масло и попала в больницу

В городе Домодедово Московской области 12-летняя девочка выпила машинное масло. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все случилось 22 сентября около 19:00. Со слов матери, ребенок попробовал техническую жидкость по ошибке. Родители вызвали медиков», — говорится в сообщении.

По информации канала, прибывшие врачи госпитализировали школьницу, в настоящее время пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

