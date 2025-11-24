В России могут ужесточить наказание за незаконное пересечение границы

Российское правительство поддерживает законопроект, предполагающий увеличение штрафов за нарушение правил пересечения границы РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект отзыва кабинета министров.

«Внесение предлагаемых изменений позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконному пересечению Государственной границы Российской Федерации, нарушениям пограничного режима», — говорится в документе.

Согласно законопроекту, размеры административных штрафов за правонарушения в области защиты государственной границы РФ (статьи 18.1 — 18.7 и статья 18.14 КоАП РФ) должны быть увеличены.

До этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в рамках операции «Нелегал-2025» было выявлено более 128 тысяч нарушений российского миграционного законодательства, депортировано свыше 19 тысяч иностранцев. По ее словам, среди выявленных нарушений 100 тыcяч связаны с правилами въезда и выезда, транзитного проезда и пребывания в стране.

Ранее в России нелегальную миграцию назвали реальной угрозой нацбезопасности.