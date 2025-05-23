На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кисловодске мужчина получил ожог пищевода, выпив жидкие гвозди вместо айрана

Baza: в Кисловодске мужчина случайно выпил жидкие гвозди и попал в больницу
close
Shutterstock/FOTODOM

Жителя Кисловодска доставили в местную больницу после того, как он случайно выпил жидкие гвозди. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 44-летний мужчина за некоторое время до инцидента во время ремонта перелил жидкость в бутылку из-под айрана.

Позже он решил выпить содержимое сосуда, но забыл, что там был не напиток. Уже после нескольких глотков он почувствовал жжение в желудке.

Прибывшие на место медики направили пострадавшего в больницу, где у него обнаружили химический ожог пищевода. Ему оказали всю необходимую помощь, сейчас ему лучше.

«Он даже пообещал врачам, что больше не будет никуда переливать никакие подобные вещества», – сообщается в публикации.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок отравился технической жидкостью. Пострадавшая играла во дворе дома, но в какой-то момент зашла в гараж, где решила выпить содержимое упаковки сока. Ребенок получил ожоги ротовой полости, пищевода и желудка.

Ранее в Ростове девочка раздавила капсулу для стирки и попала в больницу с ожогом глаза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами