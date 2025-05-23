В Кисловодске мужчина получил ожог пищевода, выпив жидкие гвозди вместо айрана

Baza: в Кисловодске мужчина случайно выпил жидкие гвозди и попал в больницу

Жителя Кисловодска доставили в местную больницу после того, как он случайно выпил жидкие гвозди. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 44-летний мужчина за некоторое время до инцидента во время ремонта перелил жидкость в бутылку из-под айрана.

Позже он решил выпить содержимое сосуда, но забыл, что там был не напиток. Уже после нескольких глотков он почувствовал жжение в желудке.

Прибывшие на место медики направили пострадавшего в больницу, где у него обнаружили химический ожог пищевода. Ему оказали всю необходимую помощь, сейчас ему лучше.

«Он даже пообещал врачам, что больше не будет никуда переливать никакие подобные вещества», – сообщается в публикации.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок отравился технической жидкостью. Пострадавшая играла во дворе дома, но в какой-то момент зашла в гараж, где решила выпить содержимое упаковки сока. Ребенок получил ожоги ротовой полости, пищевода и желудка.

Ранее в Ростове девочка раздавила капсулу для стирки и попала в больницу с ожогом глаза.